Neue Nissan-Modelle nur noch vollelektrisch

Wien – Nissan macht es offiziell: Jedes neue Modell der Marke werde in Europa nur noch vollelektrisch sein. Bis zum Jahr 2030, so das Vorhaben des japanischen Herstellers, soll die Nissan-Modellpalette auf dem Alten Kontinent ausschließlich aus Elektroautos bestehen. „Elektroautos sind die ultimative Mobilitätslösung. Mehr als eine Million Kunden begleiten uns bereits auf unserer Reise und erleben, wie viel Spaß Elektrofahrzeuge von Nissan machen“, erklärt Makoto Uchida, Präsident und Chief Executive Officer (CEO) von Nissan. Dass Europa von Bedeutung ist, zeigt die Enthüllung des Concept Cars 20-23 in London. (TT)