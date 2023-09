Mehr als eine halbe Tonne Kokain in Griechenland beschlagnahmt

Thessaloniki – Drogenfahnder haben in der Hafenstadt Thessaloniki gut 585 Kilogramm Kokain sichergestellt. Wie die Polizei am Freitag weiter berichtete, wurden die Fahnder nach einem Hinweis der US-Drogenbehörde (DEA) auf eine Drogenbande aufmerksam gemacht, die in Thessaloniki aktiv war. Die Drogen seien nach ersten Informationen der Polizei aus Südamerika nach Thessaloniki gelangt. Fünf mutmaßliche Mitglieder der Bande – ein Grieche und vier Ausländer – wurden festgenommen.