Bereits 186.000 flüchteten heuer über das Mittelmeer

Im laufenden Jahr kam es zu einem dramatischen Anstieg über die Fluchtroute Mittelmeer. Das UN-Flüchtlingshilfswerk spricht von einem Anstieg von 83 Prozent gegenüber 2022.

Brüssel, New York, Rom – Die Verhandlungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten rund um eine EU-Asyl-Krisenverordnung gestalten sich doch schwieriger. Nachdem Deutschland seine Blockade aufgegeben hatte, meldete Italien Vorbehalte gegen den Kompromisstext an. Laut Vertretern der EU-Institutionen müssten noch einige „Detailfragen“ geklärt werden, bevor eine Einigung in den „kommenden Tagen“ zu erwarten sei.

Derweil veröffentlicht das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR neue Zahlen. Das Mittelmeer wird für immer mehr Hilfesuchende zur Hoffnungsroute. Für die Zielländer in Europa werden die Menschen auf den vollgepferchten Booten immer mehr zur Bedrohung. Und für immer mehr Menschen wird das Mittelmeer zum Grab.

Italien als Hauptankunftsort

Rund 186.000 Menschen sind laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in diesem Jahr bereits über das Mittelmeer in Europa angekommen. Von diesen seien mit 130.000 die meisten in Italien registriert worden, erklärte die Direktorin des UNHCR-Büros in New York, Ruven Menikdiwela, im UN-Sicherheitsrat. Sie sprach von einem Anstieg um 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Zahl der Vermissten und Toten im Zeitraum von Anfang Januar bis zum 24. September liege bei über 2500 Menschen. Die internationale Migrationsorganisation IOM hatte kürzlich bereits von über 2700 Toten und Vermissten gesprochen.

Laut den Vereinten Nationen legten die meisten Migrantinnen und Migranten mit mehr als 100.000 aus Tunesien ab, gefolgt von Libyen mit über 45.000. Neben Italien steuerten die Boote auch Griechenland, Spanien, Zypern und Malta an.

In den vergangenen Tagen nahm auch die Fluchtbewegung über das Mittelmeer von der Türkei nach Griechenland wieder zu. Vom 23. bis zum 27. September seien 1691 Menschen von den griechischen Sicherheitskräften aufgegriffen worden, teilte das griechische Migrationsministerium am Freitag mit.

Registrierlager erreichen Vollauslastung

Wegen der erhöhten Zahlen von Migranten ist die Kapazität der fünf Registrierlager auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos fast erreicht. In diesen Camps mit einer Gesamtkapazität für 15.190 Menschen harren zurzeit (Stand 27. September) 14.433 Asylsuchende aus. Am 1. Jänner 2023 lebten dort rund 4400 Menschen. Am schlimmsten sei die Lage auf der Ferieninsel Samos.

Laut UNO-Flüchtlingshilfswerk ist die Zahl der Migranten in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr gestiegen: Bis zum 24. September waren demnach 28.679 Menschen auf dem Land- oder Seeweg aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU gekommen. Im gesamten Vorjahr waren rund 18.700 Menschen irregulär eingereist. Die Dunkelziffer dürfte viel größer sein, schätzt der griechische Grenzschutz.