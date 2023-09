Astra-Vorläufer Kadett C feiert fünf Jahrzehnte

Wien – Der Anlass ist ein anderer: Opel hat Anfang des Monats in München auf der IAA Mobility den vollelektrischen Kompakt-Kombi Astra Sports Tourer mit 156 PS starkem E-Motor und 54-kWh-Lithium-Ionen-Akku präsentiert. Gleichzeitig erinnern die Rüsselsheimer an einen der vielen Vorgänger des Elektroautos, passenderweise an den Kadett C. Dessen Marktstart erfolgte im Spätsommer 1973. Konventionell mit Benzinaggregaten versehen, überzeugte der Kompaktwagen mit seiner Karosserievielfalt, bestehend grundsätzlich aus Limousine, Coupé und Caravan (Kombi). Im Gegensatz zu seinem ein Jahr später auf den Markt kommenden Hauptrivalen war der Kadett C mit einem Hinterradantrieb versehen. Vorne gab es eine neue Doppelquerlenker-Vorderachse, einen markant-flachen Kühlergrill und eine Motorhaube mit einer Bügelfalte.