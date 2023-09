Zwischen Alltag und Abenteuer

Sistrans – Die Erwartungen waren anfangs etwas zu hoch, geschürt durch die ersten Fahrproben mit dem luxuriös anmutenden, mit einem ausgezeichneten Fahrwerk bestückten Ranger Raptor. Der mutete für Pick-up-Verhältnisse wie eine Sänfte an, die von einem sportlich ausgerichteten Aggregat rasant angetrieben wurde. Der Ranger Wildtrak, der uns unlängst zum Test zur Verfügung stand, geht es nicht ganz so ambitioniert an: Das Fahrwerk ist robuster gehalten, das Aggregat nicht ganz so kultiviert wie der 292 PS starke V6-Benziner im Raptor. Doch Kraft ist auch dem Zweiliter-Vierzylinder-Turbodiesel gegeben, 500 Newtonmeter drücken auf beide Achsen, bis zu 205 Pferde kann der Ranger entfesseln. Das reicht für einen forschen Antritt, für etwas Milde sorgt die bequem anmutende Zehnstufenautomatik.