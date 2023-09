Ineos startet mit Grenadier-Fertigung für Nordamerika

Innsbruck – In weiten Teilen der Welt dürfte er noch relativ unbekannt sein, dennoch steigt die Nachfrage nach diesem besonderen Modell: Es geht um den Grenadier, der vom Design und von der Technik her als lupenreiner Offroader zu qualifizieren ist. Für den Geländewagen zeichnet die Marke Ineos verantwortlich; als Produktionsstandort dient Hambach, eine Fabrik in Frankreich, die früher von Mercedes-Benz verwendet worden ist (für den Smart). Nun sollen für den Grenadier nach einer Presseaussendung von Ineos nicht weniger als 7000 Vorbestellungen aus Nordamerika vorliegen. Mit der Fertigung der georderten Ware hat Ineos nach eigenem Bekunden begonnen, mit der ersten Auslieferung der Allradler rechnet das Unternehmen im November in den USA, im Jänner in Kanada. (TT)