Wachstumsrausch im Portweingebiet

Mit dem dezenten optischen Auftritt einher geht ein überaus großzügiges Raumangebot – Honda setzt in erster Linie auf den Nutzwert. Der ergibt sich einerseits durch die längs um 19 Zentimeter verschiebbare Rückbank, andererseits durch das erfolgte Wachstum um elf Zentimeter. Mit einer Länge von 4,71 Metern passt der neue CR-V nicht mehr ins Kompakt-SUV-Segment, Midsize-SUV ist nun angesagt. Honda-affine Kundschaft braucht sich jedoch nicht zu sorgen, zumal der zuvor erwähnte ZR-V die vermeintlich entstandene Lücke bereits ausfüllt.

Die Füllmengen-Daten des CR-V sind indes beeindruckend. Der Kofferraum fasst 596 bzw. 635 Liter, abhängig von der Antriebsart. Brutto sind es 1651 bzw. 1728 Liter. Da haben also einige Gepäckstücke, größere Einkaufstaschen oder manch sperriges Gerät ihren Platz. Die Insassen kommen ohnehin nicht zu kurz, weder vorne noch hinten gibt es Grund zu klagen, was Bein-, Schulter- oder Kopffreiheit anbelangt.

Zu den Aggregaten: Schon der direkte Vorgänger hat auf die Stärken und Schwächen eines Turbodiesels verzichtet, stattdessen mussten Benziner bzw. Hybridbenziner ans Werk. Beim Nachfolger kommt erneut Hybridtechnik zum Einsatz, und zwar in zwei Varianten: ein selbstladender Vollhybrid und ein zusätzlich extern ladender Plug-in-Hybrid (PHEV). In Europa bietet Honda somit erstmals einen PHEV an – im CR-V verfügt dieses System über eine rein elektrische Reichweite von 81 Kilometern. Dafür bürgt ein 17,7-kWh-Lithium-Ionen-Akku, der wiederum einen Elektromotor bedient. Dieser ist mit einem Zweiliter-Vierzylinder-Benziner zusammengespannt, der nach dem verbrauchsarmen Atkinson-Prinzip arbeitet. Entscheidend ist vor allem die Leistung des E-Motors, der auf 184 PS und 335 Nm maximales Drehmoment kommt. Diese Leistungsdaten schlagen sich auch beim Vollhybrid nieder, dessen Akku aber wesentlich kleiner ist als jener des PHEV.