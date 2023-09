Honda feiert 75 Jahre Bestand

Wien – Ende September 1948 begann der Aufstieg der Marke Honda mit 34 Mitarbeitern. In der Nachkriegszeit legte die kleine Firma los mit dem Bau von Motorfahrrädern bzw. Motorrädern: Die Nachfrage nach Produkten wie Dream D Type und Cub F war riesig. Schon bald bewegte sich Honda auch auf der Rennstrecke, nämlich in den 50er-Jahren. Gleichzeitig spielte das Unternehmen mit dem Gedanken, zweispurige Fahrzeuge zu entwickeln. Anfang der 60er-Jahre stellte Honda erste Prototypen vor, darunter kleine Sportwagen wie den S360 und den S500 sowie das Mini-Nutzfahrzeug T360. Die Erfahrungen, die Honda auf der Rennstrecke mit Motorrädern gesammelt hatte, sollten sich in weiteren Wettbewerben auszahlen, allen voran in der prestigeträchtigen Formel 1. Im Jahr 1965 gelang dem Piloten Richie Ginther der erste Honda-Sieg auf der F1-Strecke in Mexiko. Drei Jahre später gab es einen herben Rückschlag für Honda durch den tödlichen Unfall von Jo Schlesser im französischen Rouen. Honda zog sich für 15 Jahre aus der Formel 1 zurück.