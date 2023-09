Antwort auf die Nullrunde

Kitzbühel – „Wir können viel besser spielen“, sagte Kitzbühel-Torhüter Thomas Schubert, nachdem die dreiteilige Auswärtssaga in der Alps Hockey League für die „Adler“ mit einer 1:4-(0:2, 0:1, 1:2)-Niederlage bei den Rittner Buam geendet hatte. Zuvor hatte Kitz bei den Red Bull Juniors gewonnen und bei der 3:4-Overtime-Niederlage in Lustenau zumindest einen Punkt mitgenommen. Nun gab’s am vierten Spieltag der Saison den ersten „Nuller“, auch weil der Anschlusstreffer von Martin Urbanek in der 55. Minute am Ende lediglich als Ergebniskosmetik dienen konnte.