Meister-Glanz für die Kletter-Stars Pilz und Schubert

Innsbruck – Sie kam als Gesamtweltcupsiegerin und sie ging als neunfache österreichische Meisterin im Vorstieg: Jessica Pilz wurde gestern ihrer haushohen Favoritenrolle in der Wahlheimat Innsbruck vollauf gerecht. Die 26-jährige Niederösterreicherin, die erst vergangenes Wochenende den Gesamtsieg in China fixiert hatte, sicherte sich im Kletterzentrum in souveräner Manier den Sieg.