„JOSH.“-Konzert, Flughafenfest und offene Türen: Das ist los am Nationalfeiertag in Tirol

Zuhören und mitsingen ist das Motto von „Innsbruck singt“. In der Altstadt und der Maria-Theresien-Straße sind ab 14 Uhr Chöre unterwegs, um mit Liedern aus aller Welt zu erfreuen. Wie letztes Jahr wird auch in der Straßenbahnlinie 3 der IVB, der „Kulturtram“, von 11 bis 15 Uhr gesungen.

Ricky Warwick (Black Star Riders, The Almighty, Thin Lizzy, …) gastiert auf Einladung des Kulturvereins „Telfs Lebt“ erneut in Telfs. Er ist ab 20 Uhr im Kleinen Rathaussaal zu sehen. Unplugged und hautnah spielt er Hardrock-Klassiker „seiner“ Bands, aber auch Musik von Johnny Thunders, Cheap Trick, Tom Petty uvm.

Der 1. Natterer Markttag hat am Nationalfeiertag am Parkplatz des Gemeindeamtes statt ab 9 Uhr seinen Auftakt. Zahlreiche einheimische Produzenten aus den Bereichen Lebensmittel und Handwerk sind vertreten. Kulinarisch verwöhnen die Natterer Bäurinnen, der SV Natters übernimmt die Ausschank. Während des Marktgeschehens spielt die MK Natters ein Frühschoppenkonzert.

Die Osttiroler Ausgrabungsstätte Aguntum bietet seinen einmonatlichen „Familiensonntag" dieses Mal am Nationalfeiertag an. Diesmal kann man an der Töpferwerkstatt mit Kathi Schulz teilnehmen. Von 14 bis 16 Uhr haben Eltern mit ihren Kindern die Möglichkeit in römisches Handwerk einzutauchen und es gemeinsam auszuprobieren. Die entstandenen Arbeiten können anschließend mit nach Hause genommen werden. Kosten: € 9,- (Erwachsene) € 7,- (Kinder) inkl. Material. Anmeldung erforderlich unter vermittlung@aguntum.at oder Tel. 04852/61550.