Motorradfahrerin wurde in Vorarlberg über Brückenmauer geschleudert

Au – Eine 53-jährige Motorradfahrerin hat am Freitag bei einem Unfall in Au (Bezirk Bregenz) wohl mehrere Schutzengel gehabt: Die deutsche Bikerin wurde über die Mauer der Großtobelbrücke geschleudert und stürzte zuerst zehn Meter über eine Böschung ab und rutschte anschließend weitere 45 Meter in eine Schlucht. Die Frau erlitt dabei nur leichte Verletzungen, berichtete die Polizei.