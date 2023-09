Stau am Fernpass nach Unfall zwischen Heiterwang und Reutte

Zwei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, ein Wohnanhänger landete auf den Gleisen. Die Fernpassstraße war mehr als zwei Stunden lang in beide Richtungen gesperrt.

Reutte – Inmitten eines starken Reisewochenendes hat ein Unfall zwischen Heiterwang und Reutte am Samstag um die Mittagszeit für eine Komplettsperre der Fernpassstrecke gesorgt. Zu dem Unfall war es nach ersten Informationen der Leitstelle kurz nach 11.30 Uhr gekommen. Demnach waren zwei Autos in den Unfall verwickelt, eines davon mit Wohnwagenanhänger. Die Fernpassstraße musste in beide Richtungen gesperrt werden.