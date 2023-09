Unfall am Fernpass sorgte für Totalsperre, langer Stau auch auf Brennerautobahn

Zwei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, ein Wohnanhänger und ein Auto landeten auf den Bahngleisen. Die Fernpassstraße war mehr als zwei Stunden lang in beide Richtungen gesperrt. Auch auf der A13 kam es wegen starken Reiseverkehrs zu Stau.

Reutte – Inmitten eines starken Reisewochenendes hat ein Unfall nördlich von Heiterwang am Samstag um die Mittagszeit für eine Komplettsperre der Fernpassstrecke gesorgt. Zu dem Unfall war es nach Informationen der Leitstelle kurz nach 11.30 Uhr gekommen. Zwei Autos waren darin verwickelt, eines davon mit Wohnwagenanhänger. Der Unfallhergang war zunächst noch unklar. Die Fernpassstraße musste in beide Richtungen gesperrt werden.

Gegen 13.45 Uhr konnte die Sperre schließlich aufgehoben werden. Der Stau in Fahrtrichtung Nassereith reichte von Heiterwang bis zum Grenzübergang Füssen zurück. In der entgegengesetzten Fahrtrichtung stand der Verkehr auf einer Strecke von acht Kilometern bis zum Lermooser Tunnel.

Bereits vor dem Unfall hatte es sich auf der Fernpassstraße gestaut – wegen des Tags der Deutschen Einheit am kommenden Dienstag war ein intensiveres Reisewochenende erwartet worden. Der Verkehr am Fernpass wurde mittels Blockabfertigung geregelt.

Zu einem langen Stau kam es am Samstag auch auf der A13: In Fahrtrichtung Süden zwischen Patsch und Nößlach wurde ein Zeitverlust von einer Stunde vermeldet. Um die Mautstelle Sterzing zu passieren, wartete man in beiden Richtungen am Samstagnachmittag etwa eine halbe Stunde. (TT.com)