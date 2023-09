Hund „Pitti“ aus Wattens starb vermutlich durch Giftköder

Wattens – Ihr Besitzer brachte sie mit akuter Atemnot und Gleichgewichtsstörungen zur Tierärztin, doch diese konnte „Pitti“ nicht mehr helfen: Die sechs Jahre alte französische Bulldogge, die mit ihrem Besitzer in Wattens lebte, starb noch in der Tierarztpraxis. Der Hund wurde wohl vergiftet – mit Rattengift. Zu diesem Schluss kam eine klinische Untersuchung, die nach dem Tod des Hundes am Freitag durchgeführt wurde.

Der 35-jährige Besitzer erstattete am Samstag Anzeige bei der Polizei Wattens. Er geht davon aus, dass „Pitti“ vermutlich im Zeitraum von 25. bis 29. September auf folgender Strecke vergiftet wurde: Von der Peter-Rosegger-Straße 12 über die Karwendlstraße in Richtung Trafik, weiter Richtung Doktor-Karl-Steiner-Siedlung, vorbei am Jugendzentrum in die Robert-Frey-Straße, die Rudolf-Steinacher-Straße und die Karwendlstraße zurück in die Peter-Rosegger-Straße.