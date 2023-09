2:2 nach 0:2 – Bayern retten Punkt im Schlager gegen Leipzig

Während das Topsiel keinen Sieger sah, thront Leverkusen an der Spitze. Die Werkself verschärfte die Mainzer Krise ebenso wie Stuttgart jene des 1. FC Köln. Der VfB ist neuer Zweiter.

Leipzig – Das Spitzenspiel der deutschen Bundesliga hat am Samstag keinen Sieger gebracht. RB Leipzig und der FC Bayern trennten sich 2:2, womit Bayer Leverkusen die Tabellenführung übernahm. Die Werks-Elf gewann in Mainz 3:0 und liegt mit 16 Punkten vor dem VfB Stuttgart (15/2:0 in Köln), Bayern, Dortmund (je 14) und Leipzig (13.).