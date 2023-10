USA vermeiden mit Übergangsetat Shutdown

In den USA gibt es keinen Fraktionszwang. Allerdings müssen beide Kammern des Kongresses der identischen Gesetzesvorlage zustimmen. Im Repräsentantenhaus haben die Republikaner eine vergleichsweise kleine Mehrheit von 221 zu 212. Es stimmten 335 Abgeordnete für den Kompromiss, 91 dagegen. Bei den Unterstützern gab es 209 Demokraten und 126 Republikaner. Im Senat, in dem die Demokraten die Mehrheit haben, stimmten 88 für und neun Senatoren gegen Vorlage.

In den USA kocht der Streit über den Etat regelmäßig hoch, je näher der Beginn des neuen Budgetjahres am 1. Oktober rückt. Dieses Mal war die Lage jedoch besonders prekär, nicht zuletzt wegen der Grabenkämpfe innerhalb der republikanischen Partei zwischen vergleichsweise moderaten Abgeordneten und einer kleinen Gruppe erzkonservativer Abgeordneter im US-Repräsentantenhaus. Sie verlangen Kürzungen von 120 Milliarden Dollar (113,27 Mrd. Euro). Die Summe mutet vergleichsweise klein an - bei einem Gesamtetat von 6,4 Billionen Dollar. Jedoch sollen etwa der Zugang zu Abtreibungen erschwert, Klimamaßnahmen rückgängig gemacht und der Bau der Mauer zu Mexiko wieder aufgenommen werden - ein zentrales Projekt des republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump, der sich kommendes Jahr wiederwählen lassen will. Die Demokraten lehnen dies alles kategorisch ab. Die Ermessensausgaben im Haushalt 2024 sollen nun auf 1,59 Billionen Dollar begrenzt werden.