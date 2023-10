Neuartige Anlage in Österreich: Wasserstoff aus Erdgas gewinnen

Kremsmünster – Das Energiespeicherunternehmen RAG hat nach eigenen Angaben die österreichweit erste Methan-Elektrolyse-Anlage offiziell in Betrieb genommen. Mit der Demo-Anlage wird Erdgas ohne CO2-Emissionen mit Sonnenstrom in Wasserstoff und hochreinen, festen Kohlenstoff zerlegt. Ersterer kann als speicherbare Energiequelle genutzt werden, Zweiterer für die Landwirtschaft und für etliche industrielle Anwendungen, unter anderem in der Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Sport- und Freizeitbranche.