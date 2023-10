Bombenanschlag in Ankara: Angreifer ums Leben gekommen, Polizei verhinderte zweite Explosion

Eine starke Explosion hat Sonntagfrüh die türkische Hauptstadt Ankara in der Nähe des Parlaments erschüttert. Die türkische Regierung spricht von einem Anschlag.

Ankara – Bei einem Anschlag im Herzen der türkischen Hauptstadt Ankara sind am Sonntag die beiden Angreifer ums Leben gekommen. Das Innenministerium sprach von zwei„Terroristen", von denen sich einer vor einem Eingang zu dem Ministerium in die Luft gesprengt habe. Der zweite Beteiligte sei„neutralisiert" worden. Bei einem Schusswechsel seien zwei Polizisten leicht verletzt worden.

Bilder vom Großeinsatz in Ankara

Die Explosion ereignete sich im Parlamentsviertel der türkischen Hauptstadt, in dem sich auch zahlreiche Ministerien befinden. Im Parlament stand für den Sonntag der Beginn der neuen Sitzungsperiode auf dem Programm; Staatschef Recep Tayyip Erdogan wollte eine Rede halten.

Polizei verhinderte zweite Explosion

Die türkische Polizei verhinderte Regierungsangaben zufolge eine zweite Explosion nach dem Anschlag. Einer der beiden Angreifer habe sich vor dem Ministerium in die Luft gesprengt, der andere sei daran gehindert worden, sagte Innenminister Ali Yerlikaya. Er rief die Menschen dazu auf, Bilder von dem Vorfall in den sozialen Netzwerken zu löschen. Es seien bereits Ermittlungen gegen Nutzer eingeleitet worden.

Nach dem Anschlag führten Bombenentschärfungsteams der türkischen Polizei kontrollierte Sprengungen durch. Es gebe keinen Grund zur Panik, informierte die Polizei die Bevölkerung am Sonntag auf der Plattform Twitter (X). Es habe Vorfälle mit „verdächtigen Paketen" gegeben, hieß es. Der Sender NTV berichtete, das Parlament werde von Sicherheitskräften nach Sprengstoff durchsucht.

Die beiden bei dem Anschlag verletzten Polizisten befanden sich in medizinischer Behandlung. Beide seien nicht in Lebensgefahr, berichtete der türkische Innenminister Ali Yerlikaya auf Twitter (X).

Wer hinter dem Anschlag steckte, war zunächst unklar. Auch über die Identität der Angreifer war zunächst nichts bekannt.

Das österreichische Außenministerium verurteilte den „abscheulichen Angriff" im Zentrum von Ankara am Sonntag und wünschte den Verletzten eine rasche Genesung. „Wir lehnen alle Formen des Terrorismus ab und sind solidarisch mit der Türkei", so das Ministerium in einer via Twitter (X) verbreiteten Stellungnahme.

Über den genauen Hergang des Anschlags am Sonntag berichteten türkische Medien, die zwei Angreifer seien gegen 9.30 Uhr Ortszeit (8.30 Uhr MESZ) mit einem Renault Kangoo vor das Innenministerium gefahren. Mit Gewehren bewaffnet hätten sie versucht, an Wachen vorbei in das Ministerium zu gelangen, seien damit aber gescheitert. Daraufhin habe sich einer der beiden in die Luft gesprengt. Die Staatsanwaltschaft verhängte eine Nachrichtensperre zu dem Thema, wie das Justizministerium bekannt gab.

📽️ Video | Anschlag vor Parlamentseröffnung

Die Explosion ereignete sich fast ein Jahr nach einem Anschlag in einer belebten Fußgängerzone im Zentrum Istanbuls am 13. November 2022, bei der sechs Menschen getötet und 81 verletzt wurden. Die Türkei machte kurdische Aktivisten dafür verantwortlich. Ankara ist in den vergangenen Jahren von Anschlägen verschont geblieben. Den zuvor letzten Angriff gab es 2015, als bei Bombenexplosionen am Hauptbahnhof mehr als 100 Menschen ums Leben kamen. Dafür soll die Terrormiliz „Islamischer Staat" (IS) verantwortlich gewesen sein.