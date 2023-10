Großeinsatz in Wien nach Schüssen in Simmeringer Garten

Wien – Ein Mann, der scheinbar in seinem Garten in Wien-Simmering Schießübungen veranstaltet hat, hat Samstagabend einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Nachbar sprach den 53-Jährigen an, was das soll, und wurde von dem Bewaffneten bedroht. Laut Sprecherin Barbara Gass richtete der Mann den Lauf auf den Nachbarn, der daraufhin die Polizei alarmierte. Der Bereich um die Wildpretstraße wurde großräumig abgesperrt.