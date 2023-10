Ermittlungen nach mutmaßlichem Mord an 14-Jähriger in Deutschland laufen weiter

Dutzende Kerzen und Polizeiflatterband waren am Wochenende noch am Feldweg in Bad Emstal zu sehen, wo die Leiche der 14-Jährigen am Donnerstag gefunden worden war, nachdem sie seit Mittwoch vermisst worden war. Zahlreiche Blumen und ein großer, weißer Plüschteddy lagen am Samstag an einem Zaun. Auf Zetteln und Steinen vor der Schule des Mädchens stand „Warum??? – Ruhe in Frieden" und „Wir vermissen dich". (dpa)