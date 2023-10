Bschlabs – In einer Rechtskurve der Bschlaber Straße verlor ein 21-Jähriger am Sonntagnachmittag die Kontrolle über sein Motorrad. Der in Richtung Hanhtenjoch fahrende Deutsche stürzte. Er wurde mit Verletzungen an den Knien und Schmerzen im Schulterbereich ins Krankenhaus Reutte gebracht. (TT)