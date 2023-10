Spiegel abgeschlagen und Lack zerkratzt: Unekannte beschädigten mehrere Autos in Innsbruck

Innsbruck – Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck mehrere geparkte Autos zum teil schwer beschädigt. Laut Polizei wurden von zahlreichen Fahrzeugen, die in Schidlachstraße, Pechestraße und Karmelitergasse geparkt waren, Seitenspiegel heruntergeschlagen, Lack zerkratzt und Scheibenwischer verbogen. Auch ein Kennzeichen wurde heruntergerissen. Zu den Vorfällen soll es zwischen 22 Uhr am Samstag und 10.50 Uhr am Sonntag gekommen sein.