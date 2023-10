Tote bei Einsturz von Kirchendach in Mexiko

Beim Einsturz eines Kirchendachs sind im Nordosten von Mexiko mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Weitere zwei Menschen wurden verletzt, als am Sonntag (Ortszeit) das Dach der Kirche Santa Cruz in der Stadt Ciudad Madero einstürzte, wie die Sicherheitsbehörden des Bundesstaats Tamaulipas mitteilten. Die verwundeten Frauen seien in ein Krankenhaus in der nahe gelegenen Stadt Tampico gebracht worden.