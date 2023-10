Morbides Schauspiel

Das Great Barrier Reef, die Malediven, die langsam im Meer versinken, oder eben Gletscher – sie werden Opfer des Klimawandels. In den letzten Jahren hat sich eine eigene Form des Tourismus entwickelt, die diesem Umstand Rechnung trägt: der so genannte Last-Chance-Tourismus. Gäste nutzen diese letzte Chance und fahren bewusst an die Orte, die es bald nicht mehr geben wird. Das stößt zu Recht auf scharfe Kritik. Nicht nur, dass man die Plätze durch den großen zusätzlichen Besucheransturm weiter zerstört, vor allem Flugreisen dorthin begünstigen den Klimawandel. Man befeuert das Problem, anstatt es zu bekämpfen.