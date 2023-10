Mindestens zehn Tote bei Einsturz von Kirchendach in Mexiko

Zum Zeitpunkt des Einsturzes wurde in der Kirche eine Taufe gefeiert. Örtliche Medien sprachen von mindestens 30 weiteren Menschen, die unter den Trümmern eingeklemmt worden sind.

Monterrey – Beim Einsturz eines Kirchendachs sind während eines Gottesdienstes in Mexiko mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen, darunter drei Kinder. Knapp 60 weitere Menschen würden nach dem Unglück am Sonntag in Ciudad Madero medizinisch betreut, zahlreiche davon im Krankenhaus, sagte der Gouverneur des nordöstlichen Bundesstaats Tamaulipas, Américo Villarreal. Zunächst war von sieben Toten und 20 Vermissten die Rede gewesen. Die Leiche einer Frau müsse noch geborgen werden.