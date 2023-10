Dieses Mal war Hall im Fokus: Letzte Generation blockierte Stadtgraben

Hall – Die Letzte Generation hat am Montag ihren Umweltprotest in Tirol fortgesetzt: Dieses Mal blockierten die Aktivisten mit einem Sitzstreik die Kreuzung Pfannhausstraße/Stadtgraben und protestierte erneut gegen die Säumigkeit der Regierung in Sachen Klimaerwärmung. Im Frühverkehr war Stau vorprogrammiert. Die Teilnehmer wollten einmal mehr auf die jüngsten Klima-Entwicklungen aufmerksam machen: "Selbst der September war der wärmste in der 257-jährigen Messgeschichte”, so eine Teilnehmerin.