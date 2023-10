Hauptkreuzung in Hall blockiert: Aktivisten der Letzten Generation werden angezeigt

Hall – Die Letzte Generation hat am Montag ihren Umweltprotest in Tirol fortgesetzt: Dieses Mal blockierten die Aktivisten mit einem Sitzstreik die Kreuzung Pfannhausstraße/Stadtgraben und protestierte erneut gegen die Säumigkeit der Regierung in Sachen Klimaerwärmung. Im Frühverkehr war Stau vorprogrammiert.

Clarissa Stracke (32), Ingenieurin, ergänzt: “Eine Politik, die immer noch so tut, als könnte man die Katastrophe wegschweigen, tötet.” Schweigen heiße für sie mitmachen, zu Lasten der Armen und der Jüngsten unserer Gesellschaft. Clarissa will nicht, dass ihre Nichte, die gerade in die Schule gekommen ist, "in einer Welt lebt, die von Ernteverlusten und Wassermangel in Europa geprägt ist. Was auf uns zukommt, ist ebenso wissenschaftlicher Konsens, wie die notwendigen Maßnahmen." (TT.com)