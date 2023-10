Das Team der Runde: Doppelpacker Markt schnürte den Hattrick

In der 12. Runde der tt.com Regionalliga endeten gleich vier von sechs Partien Unentschieden. Das Team der Runde ist diesmal bunt gemischt.

Christoph Markt führte seine Völser am Wochenende mit einem Doppelpack zum 3:1-Sieg gegen den IAC. Das bescherte dem Mittelfeldmann bereits zum dritten Mal eine Einberufung ins Team der Runde.

Was auffiel: Der Völser SV war einer von nur zwei Siegern an diesem Wochenende neben Neo-Leader Ebbs (2:0 in Kundl). Ansonsten wurden auf allen Plätzen die Punkte geteilt. (TT.com)