Covid-Impfung ermöglicht: Nobelpreis für Medizin geht an zwei mRNA-Forscher

Stockholm – Das Karolinska-Institut in Stockholm gab am Montag die Träger des diesjährigen Nobelpreises für Physiologie und Medizin bekannt: Ausgezeichnet wurden die Forscher Katalin Karikó und Drew Weissmann. Die Auszeichnung ist heuer mit elf Mio. Schwedischen Kronen (rund 930.000 Euro) dotiert und bildet den Auftakt für die Nobelpreis-Woche.

Katalin Karikó ist eine ungarische Biochemikerin. Der Schwerpunkt ihrer Forschung liegt auf der RNA-vermittelten Immunaktivierung. Gemeinsam mit dem amerikanischen Immunologen Drew Weissman entdeckte sie die Möglichkeit, durch Nukleosid-Modifikation die Immunogenität von RNA zu unterdrücken. Weissman ist ein Immunologe an der University of Pennsylvania. Seine gemeinsam mit Katalin Karikó durchgeführten Arbeiten – insbesondere zur Nukleosid-modifizierten mRNA – gelten als grundlegend für die Entwicklung von RNA-Impfstoffen.

Am Dienstag erfolgt die Bekanntgabe der Preisträger für Physik, Chemie folgt am Mittwoch, Literatur am Donnerstag, der Friedens-Nobelpreis am Freitag und am Montag darauf die Wirtschaftswissenschaften.