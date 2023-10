Stich in den Hals: 44-Jähriger ging in Uttendorft auf eigenen Schwager los

Der 44-Jährige gab in der Einvernahme zu, mit dem Messer auf seinen Schwager eingestochen zu haben. Grund war ein Streit während eines Familientreffens.

Uttendorf – Ein 44-Jähriger hat in Einvernahmen bei der Polizei gestanden, seinen Schwager am Sonntag in Uttendorf (Bezirk Braunau) mit einem Messer verletzt zu haben. Ein Streit bei einem Familientreffen war eskaliert. Ein weiterer Angehöriger verständigte die Exekutive, die zunächst lediglich von Handgreiflichkeiten ausging. Als die Beamten eintrafen, wartete der 44-Jährige mit dem Messer vor dem Haus und ließ sich widerstandslos festnehmen.