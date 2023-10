24-Jähriger vor Shisha-Bar in Hamburg erschossen, Motiv weiter unklar

In der Nacht auf Montag wurde im Nordosten Hamburgs vor einer Shisha-Bar ein 24-jähriger Mann erschossen. Wenige Zeit später nahm die Polizei vier Männer vorläufig fest. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Hamburg – Nach den tödlichen Schüssen vor einer Shisha-Bar im Hamburger Nordosten sind kurz nach der Tat vier Männer festgenommen worden. Die Beamten stellten sie in der Nähe des Tatorts. Einsatzkräfte der Polizei hätten unmittelbar nach den Schüssen im nahen Umfeld ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug gestoppt und die vier Insassen vorläufig festgenommen, teilte die Polizei am Montag in Hamburg mit. Die Tatbeteiligung werde derzeit noch geprüft.