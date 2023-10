Brennende Discos in Murcia hatten keine Genehmigung

Am Sonntag sind bei einem Brand in einem beliebten Vergnügungszentrum in Murcia mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Die drei betroffenen Diskotheken hatten wohl schon seit Längerem keine gültige Betriebsgenehmigung.

Murcia – Die Diskotheken in Murcia im Südosten Spaniens, in denen am Sonntag bei einem Brand 13 Menschen ums Leben kamen, hatten keine gültige Betriebsgenehmigung. Für zwei der drei ausgebrannten Lokale galt bereits seit Anfang vorigen Jahres eine behördliche Schließungsanordnung, sagte am Montag der für Städteplanung zuständige Stadtrat Antonio Navarro vor Journalisten in Murcia.