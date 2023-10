Vorverkauf gestartet: Schlange stehen für Freizeitticket und Co.

Am Sonntag hat der Vorverkauf für das Freizeitticket und die Regio Card begonnen. Trotz Preissteigerungen stehen die KundInnen schon an den ersten beiden Tagen für ihre Karten an.

Innsbruck, Imst – Lang sind die Schlangen am Sonntag vor der Patscherkofelbahn und auch an der Hungerburgbahn. Nicht nur das schöne Wetter lockt die Innsbruckerinnen und Innsbrucker hinaus. Es ist auch Vorverkaufsstart für das Freizeitticket. „Wir sind gut eine Stunde angestanden. Die Leute, die einfach nur eine Tageskarte kaufen wollten, haben mir leidgetan, weil es so lang gedauert hat“, sagt Peter Pattiss, der sich sein Ticket schon am ersten Tag besorgt hat.