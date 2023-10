Arbeiter bei Sieben-Meter-Sturz in Ötztaler Ache schwer verletzt

Sölden – Beim Montieren einer Absperrung zwischen einem Gehsteig und der Ötztaler Ache ist am Montagnachmittag ein Arbeiter abgestürzt. Beim Montieren eines Stahlgitters fiel dieses um, worauf der 46-Jährige das Gleichgewicht verlor und stürzte aus rund sieben Metern Höhe in das felsdurchsetzte Bachbett. Der Schwerverletzte wurde mittels Tau geborgen und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)