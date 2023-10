Ringen um Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft gestartet

"Die Gesellschaft konnte sich in den vergangenen Jahren immer auf die Beschäftigten im Sozialbereich verlassen. Jetzt ist es Zeit, dass diese Leistungen honoriert werden", sagte GPA-Verhandlerin Eva Scherz in einer Aussendung. "Jetzt, da gerade der Finanzausgleich verhandelt wird und die Steuereinnahmen sprudeln, gibt es keine Ausreden: Das Geld ist da. Die Arbeitgeber müssen nur mutig sein und es einfordern."

Hauptziel der Arbeitgeber sei, dass man zu einem Abschluss kommt, der die Versorgung im Sozial- und Gesundheitsbereich in Österreich nicht gefährdet. "Die derzeitige Inflation von 8,8 Prozent abzugelten ist eine Sache zu der wir uns als Arbeitgeber grundsätzlich bekennen aber die geforderte Erhöhung um 15 Prozentpunkte ist etwas, was sicher nicht realisierbar ist", erklärte Marschitz.

Schließlich trage man als Arbeitgeberverband auch Mitverantwortung für ein ordnungsgemäße Versorgung aller Menschen in Österreich. "Wir bieten jedem Menschen in Österreich, der Not hat, eine ausgezeichnete Dienstleistung an. Dies wollen wir auf keinen Fall gefährden", warnt Marschitz vor einem Abschluss, der viele Betriebe finanziell überfordern würde.