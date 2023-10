NHT und Gemeinde Volders forcieren leistbares Wohnen auf den Postgründen

Die Gemeinde Volders errichtet in Kooperation mit der Neuen Heimat Tirol (NHT) auf den sogenannten Postgründen fünf Baukörper für leistbares Wohnen. Nachhaltigkeit soll dabei nicht nur bei der Beheizung eine Rolle spielen.

Volders – Auf den sogenannten Postgründen wird die Neue Heimat Tirol (NHT) in den nächsten Jahren insgesamt 20 Mio. Euro in die Errichtung von leistbaren Miet- und Eigentumswohnungen investieren. Diese Woche erfolgte der Spatenstich. Die Fertigstellung und Übergabe ist bis zum Sommer 2025 geplant.

„Nach umfangreichen Planungen und Vorarbeiten sind wir sehr glücklich, dass wir dieses Bauvorhaben nun umsetzen“, so Bürgermeister Peter Schwemberger: „In Volders werden sich viele Familien Wohnraum zu überaus attraktiven Konditionen schaffen können. Ich denke es ist nicht übertrieben, wenn wir hier von einer einzigartigen Chance sprechen.“ Die Nachfrage sei bereits enorm, weit über 150 InteressentInnen haben sich im Vorfeld gemeldet. „Besonders in Zeiten der Teuerung ist dieses Projekt eine echte und große Unterstützung.“, so Schwemberger weiter.