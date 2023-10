Nach rund sechs Monaten: Der Verkehr rollt ab Freitag wieder durch den Arlbergtunnel

St. Anton am Arlberg – Rund sechs Monate haben die ASFINAG-Arbeiten im Arlbergtunnel gedauert. Ab Freitag, voraussichtlich um 9.00 in der Früh, ist die Durchfahrt für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Teilnehmer wieder frei. Die Sanierungsarbeiten beschränkten sich dabei in dieser ersten Phase auf die Tiroler Seite des Tunnels. Der Abschnitt auf Vorarlberger Seite kommt erst 2024 an die Reihe. Erneuert wurden vor allem die knapp 50 Jahre alte Fahrbahn aus Beton, sowie die Tunnelbeschichtung an den Seitenwänden.