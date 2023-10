Schnäppchen, Kulinarik, Livemusik und mehr!

Ob in der Innenstadt oder im Einkaufszentrum Stadtgalerien: Am Freitag, 6. Oktober, sind viele Schwazer Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet. Die Kunden dürfen sich auf Rabatte und bunte Unterhaltung für Groß und Klein freuen.

Shoppingbegeisterte kommen am 6. Oktober in Schwaz voll auf ihre Kosten – beim großen Abendshopping in der Silberstadt dürfen sich die Besucher auf Livemusik, Showeinlagen und jede Menge verlockende Rabatte & Aktionen freuen. Sowohl in der Altstadt als auch im Einkaufszentrum Stadtgalerien kann bis 22 Uhr gebummelt werden.

Die Innenstadt steht ganz unter dem Motto „Herbstfest“. Hier sorgen mehrere Bands, ein DJ und Straßenkünstler für beste Unterhaltung!

Radio U1 Tirol wird mit einer Quizstation und coolen Preisen vor Ort sein. Außerdem wartet ein kunterbuntes Kinderprogramm auf die kleinen Gäste.

Programmüberblick Musik: Plankton | Evergreen Music | Die Ofenbankler | Die Stromlosen | Rathaus-Combo | DJ George Munro Kulinarik: Café Bar Radio, Pascal’s BBQ’n’More, Sennerei G’schäftl, Maroni, uvm. Kinderprogramm: Feuershow, Walking Acts, Kreativwerkstatt, Stelzengeher Radio U1 Tirol mit Quizstation & tollen Preisen Vintage Markt vom Lions Club Schwaz für den guten Zweck Shoperöffnung: Dilli Goods – Nachhaltige Mode Herbstliche Modenschauen: Die Stadtgalerien werden zum Laufsteg.

Der Schwazer Handwerksmarkt ist ein Geheimtipp für Liebhaber kreativer Ideen. © Stadtmarketing Schwaz

Schwazer Handwerksmarkt

Parallel zum Abendshopping findet der beliebte Handwerksmarkt mit 30 Ausstellern statt.

Handgefertigte Produkte, einzigartige Mitbringsel und liebevolle Werke gibt es von 17 bis 21 Uhr an den Ständen zu entdecken. Das Angebot reicht von Holzarbeiten, Papierkunst und Lederprodukten bis hin zu Schmuck, Strickwaren und Kunst. Der Markt ist die perfekte Gelegenheit, ganz besondere Stücke zu finden, und lädt zum Stöbern in die Fuggergasse und die Franz-Josef-Straße ein.

Innovative Unternehmen aus dem Raum Schwaz laden bei kostenlosem Eintritt zu spannenden Betriebsbesichtigungen ein! © AdobeStock/Post AG

„Schwaz trifft Wirtschaft“ am 18. Oktober

Stolz beheimaten die Silberstadt und die umliegende Region zahlreiche Vorzeigebetriebe. Unter dem Motto „Schwaz trifft Wirtschaft“ werden sechs Leitbetriebe der Region vor den Vorhang geholt.

Interessierte bekommen am 18. Oktober die Möglichkeit, Unternehmen zu besichtigen. Einzigartige Eindrücke und exklusive Blicke hinter die Kulissen stehen auf dem Programm!

Außerdem können im Rahmen der Besichtigungstouren verschiedenste Berufsbilder sowie Job- und Ausbildungsmöglichkeiten kennengelernt werden. In drei spannenden Touren haben Interessierte die Möglichkeit, sechs Industriekonzerne zu erleben! Mit dabei sind die ADLER-Werk Lackfabrik, die Tyrolit Gruppe, DAKA Entsorgungsunternehmen, das Logistikzentrum Tirol der Österreichischen Post, die Planlicht GmbH & Co. KG und die Geschützte Werkstätte Tirol mit ihrem Werk in Vomp. Ziel des Projekts ist es, die Schwazer Wirtschaft zu unterstützen und innovative Betriebe für jedermann greifbar zu machen.

Noch gibt es freie Plätze! Eine Anmeldung für „Schwaz trifft Wirtschaft“ ist ausschließlich online auf www.schwaz-trifft-wirtschaft.at möglich! Melden Sie sich jetzt an und erleben Sie die Schwazer Wirtschaft auf eine ganz besondere Art.

Traditionelle Gastgärten, vielfältige Schmankerln und purer Genuss!

Genauso bunt und vielfältig wie die charmante Stadt selbst sind auch die kulinarische Fülle und das Gastronomieangebot in der Silberstadt.

In Schwaz ist für jeden Geschmack etwas dabei: Eine Vielzahl an Cafés, Bars, traditionellen Gasthäusern und modernen Gastronomiebetrieben bittet an Theke und Tisch.

In der ganzen Stadt findet man dutzende Restaurants, Bars und Cafés, die mit ihren kulinarischen Aufgeboten und wunderschönen Gastgärten zum Flanieren und Genießen einladen!

Aktuell wird die Schwazer Gastronomie im Rahmen einer Werbekampagne des Stadtmarketings in großem Umfang beworben – so finden Sie auch hier einen Einblick in die Genusswelt der Silberstadt.

Die Schwazer Café-Szene ist facettenreich. Feinste Kaffeespezialitäten, verschiedene Teesorten, selbstgemachte Limonaden und Eistees sowie Kuchenvariationen und gemütliche Lokalitäten locken Alt und Jung an. Schwaz bietet zudem eine große Vielfalt an Restaurants und Gasthäusern mit traditionellen und internationalen Speisen. Service und Gastlichkeit werden in der Silberstadt neben guter und hochwertiger Küche großgeschrieben.

Da nichts über einen edlen Tropfen, ein kühles Bier oder einen hausgemachten Cocktail mit frischen Zutaten geht, müssen auch die Schwazer Bars erwähnt werden. Diese laden nicht nur zum gemütlichen Verweilen mit Freunden ein: In den Schwazer Bars & Pubs wird die Nacht dank regelmäßigen Live-Events zum Tag.

Auch die Schwazer Bäckereien, Konditoreien und Genusswerkstätten bieten täglich ein breites Angebot an traditionellen Brot- und Gebäcksorten sowie Süßspeisen zum Dahinschmelzen.