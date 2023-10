Anmeldungen von Transgender-Sportler blieben aus: Premiere fällt ins Wasser

Berlin - Die Premiere einer als Revolution gefeierten Idee fällt ins Wasser. Beim Schwimm-Weltcup in Berlin am Wochenende wird es keine "offene Kategorie" geben, in der Transfrauen und -männer hätten starten dürfen. Am Dienstag zog der Weltverband World Aquatics diese Kategorie aus dem Programm für Berlin zurück, weil es keine Anmeldungen gegeben hatte. Dies ist ein sichtbares Zeichen dafür, in welchem Dilemma nationale und internationale Verbände stecken.