30,3 Grad: Dienstag war der bisher wärmste Oktobertag in Österreich

Wien – Mit einem Höchstwert von 30,3 Grad wurde am Dienstag in Langenlebarn in Niederösterreich ein neuer Oktober-Rekord aufgestellt. „Der Winddrehung von Südost auf Süd ist es zu verdanken, dass um 15.40 Uhr die 30-Grad-Marke erreicht wurde, kurz vor 16 Uhr kletterte die Temperatur sogar bis auf 30,3 Grad“, so Ubimet-Meteorologe Manfred Spatzierer.

Damit ist der Uralt-Rekord vom 4. Oktober 1956, der bei 30,2 Grad aus dem Jahre 1966 datiert, Geschichte. Gemessen wurde dieser Wert in Fußach am Bodensee. Diese Station gibt es inzwischen nicht mehr, bzw. wird jetzt unweit davon am Rohrspitz gemessen.

Laut der Geosphere Austria wurden an 87 Messstationen neue Oktober-Rekordwerte erreicht.

In Tirol war am Dienstag Ehrwald mit 26,7 Grad Spitzenreiter, in Innsbruck wurden 26 Grad gemessen.

In der Nacht auf Mittwoch zieht eine Kaltfront mit Schauern und teils stürmisch auffrischendem Westwind über Österreich hinweg. Am Mittwoch beruhigt sich das Wetter unter zunehmendem Hochdruckeinfluss rasch wieder, mit Höchstwerten um die 20 Grad. Am Wochenende sind wieder bis zu 25 Grad mäglich. (APA)

