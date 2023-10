86-Jähriger in Steinach am Brenner von Auto erfasst und verletzt

Steinach am Brenner – Ein 86-jähriger Fußgänger ist am Dienstagvormittag bei einem Parkplatz in Steinach am Brenner von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 9.30 Uhr zu dem Unfall. Ein 76-Jähriger fuhr rückwärts aus einem Parkplatz hinaus und dürfte den Passanten, der gerade die dortige Brennerstraße überqueren wollte, übersehen haben.