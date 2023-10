Lkw und Auto in Assling kollidiert: Eltern und Kind (9) verletzt

Assling – Beim Zusammenstoß eines Lastwagens und eines Autos in Osttirol sind am Dienstag zwei Erwachsene und ein Kind verletzt worden. Der 51-jährige Familienvater fuhr mit dem Pkw in Assling aus einer Seitenstraße auf die B100. Ein 30-jähriger Lkw-Fahrer, der in Richtung Lienz unterwegs war, hatte keine Chance auszuweichen und erfasste den Wagen der Familie.