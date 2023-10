Tragisches Busunglück in Venedig: 21 Tote, zwei Österreicher unter den Verletzten

Venedig – Bei einem Busunglück im norditalienischen Mestre bei Venedig sind Dienstagabend 21 Tote und 15 Verletzte gegeben, wie Innenminister Matteo Piantedosi bestätigte. Unter den Verletzten sind auch zwei Österreicher, berichtete der Präfekt von Venedig, Michele Di Bari, im Interview mit Rai 1 am Dienstag. Fünf Personen schweben in Lebensgefahr. Ein elektrischer Shuttle-Bus mit mehreren Personen an Bord kam von einer Hochstraße ab und stürzte etwa 15 Meter in die Tiefe.