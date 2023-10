41-jähriger Motorradfahrer bei Zusammenprall mit Auto in Schwaz schwer verletzt

Schwaz – Auf der B171 in Schwaz ist am Dienstagnachmittag ein 41-jähriger Motorradfahrer schwer verunfallt. Der Mann war kurz nach 16 Uhr in Richtung Westen unterwegs und prallte gegen das entgegenkommende Auto eines 67-Jährigen. Der Pkw-Lenker hatte laut Polizei auf Höhe der Hermine-Berghofer-Straße links abbiegen wollen und den entgegenkommenden Motorradfahrer nicht oder zu spät gesehen. Der Biker prallte gegen das Auto und wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert, ehe er schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb.