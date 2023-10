21 Tote und 20 Verletzte bei Busunglück in Norditalien

Bei einem Busunglück im norditalienischen Mestre bei Venedig hat es Dienstagabend 21 Tote und mindestens 20 Verletzte gegeben, wie Innenminister Matteo Piantedosi bestätigte. Fünf Personen schweben in Lebensgefahr. Ein Shuttle-Bus mit mehreren Personen an Bord kam von einer Hochstraße ab und stürzte etwa 15 Meter in die Tiefe auf die neben der Straße verlaufenden Bahngleise.