Spatzen, Hyänen und Parkinson: Justus Neumann im MuTh

Fast jeden der Besucher haben Erinnerungen an den großen Wiener Schauspieler hergeführt - entweder aus seiner Zeit als prägender Nestroy-Darsteller der Stadt, oder an seine ebenso furiosen wie absurden One-Man-Shows, die er als Gastspiele aus Tasmanien mitbrachte. Seit einem Jahr ist Justus Neumann an Parkinson erkrankt. Was diese Krankheit mit ihm macht, wollte er seinem treuen Heimatpublikum zeigen. Das ist nicht immer lustig. Aber noch immer Grund genug, sich darüber lustig zu machen.

Also singt er etwa "I did it my way" ("And now the end is here / And so I face that final curtain") und veranstaltet mit seinen "lieben, braven, tapferen Soldaten" einen Lach- und Blödelworkshop, bei dem das Publikum etwa kollektiv über einen Millionen-Lotto-Haupttreffer jubelt. Bei jedem anderen hätten manche keine Miene verzogen - bei Justus Neumann, diesem Wandler zwischen nicht nur geografischen Welten, machen alle ohne zu zögern mit. Denn der erzählt im nächsten Moment vom Tod und einem Traum, der ihn nach seinem letzten Schnaufer auf einen goldenen Sessellift gen Himmel befördert, der wie ein höllisches Wintersportparadies anmutet.