Innsbrucker Grüne für sparsamen Wahlkampf

Innsbruck – Eine Plakatflut befürchtet die FPÖ im bevorstehenden Wahlkampf in Innsbruck. Wie berichtet, bringen die Freiheitlichen deshalb im Oktober-Gemeinderat einen Antrag auf eine Obergrenze ein. Demnach sollen Innsbrucks Parteien nicht mehr als 300.000 Euro für den Wahlkampf ausgeben dürfen. Die Grünen zeigen sich durchaus offen für den Vorschlag, wie Wahlkampfleiter Ingomar Glatz erklärt. „Gerade in Zeiten wie diesen sind überteuerte Wahlkämpfe fehl am Platz.“ Sollten auch weitere Fraktionen dabei sein, allen voran die ÖVP und FI, die laut Glatz schon im letzten Wahlkampf nicht vor hohen Kosten zurückschreckten, stünden die Innsbrucker Grünen zu ernsthaften Verhandlungen bereit. (TT)