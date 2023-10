NEOS wollen Förderung für Kinder statt für „Liftkaiser“

Kitzbühel – „Die Skigebietsförderungen in Tirol ufern mittlerweile aus“, sagte NEOS-Klubobmann LA Dominik Oberhofer gestern bei einer Pressekonferenz in Kitzbühel. Es seien in den vergangenen vier Jahren insgesamt 22 Mio. Euro an Skigebietsförderungen von der Landesregierung vergeben worden. „Förderkaiser sind die Bezirke Innsbruck und Innsbruck-Land, also Axamer Lizum, Schlick 2000 – absolute Spitze waren der Glungezer und das Kerngebiet der ÖVP in Imst und Reutte“, führt Oberhofer aus.