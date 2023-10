81-jährige Autolenkerin bei Frontal-Zusammenstoß mit Lkw in Jochberg verletzt

Jochberg – Am Dienstag kam es in Jochberg zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Die 81-jährige Autolenkerin wurde dabei verletzt.

Gegen 15.15 Uhr war der 43-jährige Lkw-Lenker auf der B 161 in Jochberg mit einem Tiefladeanhänger in Richtung Pass-Thurn unterwegs. Gleichzeitig versuchte die 81-Jährige mit ihrem Auto von einer Tankstelle in die B 161 in Richtung Kitzbühel einzufahren. Trotz Notbremsung konnte der Lkw-Lenker einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.